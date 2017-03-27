За год жители Черниговщины прочитали больше 10 млн книг
На конец 2016 деятельность 767 клубных учреждений области обеспечивали 1,6 тыс. Работников (среди них 92% — сельские клубы, в которых работали 1,1 тыс. Человек). Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. В клубных учреждениях насчитывалось 3000 коллективов любительского искусства, участниками которых были 28,1 тыс. Человек. За год 3500000 зрителей посетили 91,6 тыс. Проведенных клубами культурно-массовых мероприятий, из них 4,6 тыс. Представлений и концертов любительского искусства просмотрели 655 тыс. Зрителей. В 725 библиотеках удовлетворения информационных, научно-исследовательских, образовательных, культурных и других потребностей пользователей обеспечивали 1,2 тыс. Работников. На конец 2016 пользователями библиотек были 528 тыс. Жителей Черниговщины, которым за год выдано 10500000 экземпляров библиотечного фонда. В среднем один работник библиотек обслуживал 439 читателей и выдал за год 8,7 тыс. Экземпляров. Продолжали работать 4 театра. В прошлом году представления посмотрели 211,5 тыс. Человек, в том числе 42,3 тыс. — Во время гастрольных спектаклей театров за пределами области. Из 384 штатных работников театров 167 человек — художественный и артистический персонал. Филармонический центр предоставил концертные услуги 158,2 тыс. Слушателей области и 22,1 тыс. — Во время гастролей за ее пределами.