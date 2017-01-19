Юные легкоатлеты из Черниговщины достойно выступили на международном турнире

despravda | 19.01.2017 | Спорт | Комментариев нет

Юные спортсмены из Менского района удачно проявили себя во Львове на ХVIІ международном турнире по легкоатлетическим прыжкам «Мемориал Алексея Демьянюка». Соревнования ежегодно проводятся в память об Алексее Демьянюка, известного украинского легкоатлета, мастера спорта международного класса, участник Олимпиады 1980 года, трагически погиб в 1999 году. Во время нынешних соревнований состоялись юношеский и юниорский турниры по прыжкам в высоту, а также гран-при среди женщин и мужчин. В этом году впервые соревнования посетили и юные представители Менского района — Полина Дорошенко, Виктория Майстренко и Олег Рута. Все менские спортсмены показали высокие результаты и, учитывая уровень турнира, заняли высокие места. Ближе к победе была Виктория Майстренко — 5-е место, а Олег Рута и Полина Дорошенко завоевали — 6-е и 8-е места соответственно.

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