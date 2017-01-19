Юные легкоатлеты из Черниговщины достойно выступили на международном турнире
Юные спортсмены из Менского района удачно проявили себя во Львове на ХVIІ международном турнире по легкоатлетическим прыжкам «Мемориал Алексея Демьянюка». Соревнования ежегодно проводятся в память об Алексее Демьянюка, известного украинского легкоатлета, мастера спорта международного класса, участник Олимпиады 1980 года, трагически погиб в 1999 году. Во время нынешних соревнований состоялись юношеский и юниорский турниры по прыжкам в высоту, а также гран-при среди женщин и мужчин. В этом году впервые соревнования посетили и юные представители Менского района — Полина Дорошенко, Виктория Майстренко и Олег Рута. Все менские спортсмены показали высокие результаты и, учитывая уровень турнира, заняли высокие места. Ближе к победе была Виктория Майстренко — 5-е место, а Олег Рута и Полина Дорошенко завоевали — 6-е и 8-е места соответственно.