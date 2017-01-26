Welcome to Chernihiv: туристов в аэропорту Борисполя будут встречать билбордами Чернигова
26.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
В рамках Программы развития туризма городские чиновники хотят потратить 95 000 гривен на обновление сайта, демонстрировать туристическую привлекательность города. Заместитель городского головы Ольга Хонич убеждала на сессии депутатов, сайт устарел, ведь был создан 8 лет назад. Поэтому нуждается в обновлении. Однако у депутатов возникли сомнения относительно стоимости работ. Мол, можно потратить гораздо меньше денег. И мэр уговорил депутатов оставить в программе сумму в 95 000 гривен. Кроме того, в этом году предусмотрено 40 000 гривен на популяризацию Чернигова среди туристов за пределами города. В частности, билборды установят недалеко от аэропорта «Борисполь» и на границе с Беларусью.