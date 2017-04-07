Взорвалась подушка безопасности — черниговец в реанимации
07.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговскую областную больницу привезли жителя Чернигова, 1977 года рождения. У мужчины открытая проникающая черепно-мозговая травма. Об этом стало известно из собственных источников. Он был госпитализирован в реанимационное отделение. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что черниговец, находясь в гараже АК № 27 (по ул. Кольцевая), пытался заменить неисправное крепления для автомобильной подушки безопасности, которая в результате неосторожного обращения взорвалась, чем и вызвала телесные повреждения.