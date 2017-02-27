Взгляд в прошлое — Замковая улица в Чернигове
27.02.2017 | Социум | Комментариев нет|
Замковая улица — одна из старейших в Чернигове. Она проходила от прогорели ворот до ворот Верхнего замка. Начала формироваться в ХIV в. В XVII — XVIII ст. вдоль нее располагались главные административные здания города полковая канцелярия (дом Я. Лизогуба), ратуша, дом Стриевського, инженерный и артиллерийский дворы, Воскресенская и Михайловская церковь, дом полковника Троицкого и др. Сейчас на ее месте проходит пешеходная дорожка от исторического музея к Верхнего замка. Реконструкцию панорамы части улицы состоянию на начало XVIII века. выполнено А. Бондарем на основе письменных и картографических источников.