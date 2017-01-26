Вызов такси стоил 8000 гривен
Села в такси с телефоном, вышла из машины уже без него. Черниговка Анна Грищенко постоянно пользовалась услугами «Евротакси». 12 января девушка также вызвала машину этой фирмы. И доехав до места назначения, расплатившись с водителем и выйдя из такси, через несколько минут поняла телефона в кармане нет. — Хотя в машине я дважды разговаривала по телефону, таксист это все слышал и в шубе вероятно скользкая карман, выпал телефон, неизвестно, точно в машине остался, потому что телефон у меня железный. Если бы он упал на асфальт, я бы, конечно, услышала, — Анна Грищенко, Чернигова. С рабочего телефона девушка сразу начала звонить диспетчерам, просила мобильный номер водителя, на что получила отказ. Все это время муж Ани звонил на утерянный телефон, через полчаса гаджет уже был выключен. Девушка обвиняет водителя такси в краже. — Логично, водитель отвез кого-то, подошел, посмотрел и выключил телефон. Диспетчеры некрасиво обошлись, — Анна Грищенко, Чернигова. Но руководство «Евротакси» это мнение опровергает, мол, диспетчеры сами связались с водителем такси, в то время он еще не успел доехать до следующих клиентов. — Ему позвонили диспетчеру, посмотрел в машине, там ничего не было, потом выполнил заказ и еще раз посмотрел — Сергей Лазаренко, директор фирмы «Евротакси». Сергей Лазаренко говорит: еженедельно в такси черниговцы теряют телефоны, большинство из них возвращается к владельцам. Не возражает и краж телефонов водителями такси. — Когда ситуация была, это чаще ситуация с водителями новыми, а этот водитель у нас работал лет 7 — Сергей Лазаренко, директор фирмы «Евротакси». Директор «Евротакси» Сергей Лазаренко уверяет: если же окажется, что к исчезновению телефона причастен водитель «Евротакси», его уволят по статье. Пока же ситуацию с потерянным телефоном решают уже в полиции. — 15 января по очередной отдела полиции обратилась жительница Чернигова с заявлением о том, что она потеряла мобильный телефон после проезда в общественном транспорте. Информация внесена в единый журнала об осуществлении уголовных правонарушений. По данному факту проводится проверка, — пресс-офицер черниговской милиции Наталья Човпило. Утерянный телефон стоил 8000 гривен, рассказывает Аня. И больше переживает не за потерянный телефон, сколько за информацию, которую он содержал. — Там были фотографии детей, контактных номеров по работе очень много. Заметки, пометки важны, если контактную базу еще можно восстановить, то заметки нет, память не столь хороша, чтобы все это помнить, — Анна Грищенко, Чернигова. Такие случаи не единичны, чуть ли не ежедневно в горотдел полиции черниговцы заявляют о потере или краже телефона в общественном транспорте. — Есть случаи, когда мобильные телефоны возвращаются через несколько недель, но были случаи, когда возвращали владельцу и через полгода, что скорее пострадавший обратится в полицию, тем выше процент, телефон будет найден, — пресс-офицер черниговской милиции Наталья Човпило. В полиции говорят, поиски утраченного телефона — работа кропотливая, но убеждают: процент раскрываемости подобных преступлений достаточно высок.