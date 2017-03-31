Выводы ученых о том, что нельзя делать до и после еды
Правильно питаться — это не самое главное правило, чтобы сохранить красоту, здоровье и долгую молодость. Чтобы поддерживать правильное питание, необходимо знать множество тонкостей. Список полезных продуктов, их влияние на организм, вредные продукты и в какое время их лучше употреблять — это основные, но это не все правила, которые мы должны знать и всегда помнить. Американские специалисты провели ряд исследований, которые показали, что после еды необходимо соблюдать несколько правил. Ученые, работающие в области проблем правильного питания, сделали вывод — чтобы сохранить здоровье, красоту и молодость необходимо не только правильно питаться, но не делать постоянные ошибки после того, как мы приняли пищу. Ученые не рекомендуют сразу после еды есть фрукты. Большинство фруктов содержит кислоту, которая при взаимодействии с желудочным соком приводят к продуктам брожения в желудочно-кишечном тракте. Нельзя пить воду во время еды. Это замедляет работу метаболизма и пищеварительный процесс дает сбои. Так же, нельзя пить воду до еды и после нее. Допускается пить воду до еды или после с интервалом 30-40 минут. Не рекомендуется курить после еды. табачный дым раздражает слизистую желудка, мешает тщательно переработать пищу. Нельзя после еды выполнять какие-то физические нагрузки и принимать ванну. Нельзя сразу после приема пищи ложиться спать. Вам могут сниться кошмары, еда перед сном может привести к бессоннице, а так же может способствовать набрать лишний вес. Ешьте как минимум за час до того, как собираетесь ложиться спать.