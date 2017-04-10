Высшее образование — не гарант высокой зарплаты, или Черниговщина требует трактористов
Высшее образование в современных условиях не гарантирует высокой зарплаты и трудоустройства. Такой ключевой месседж текущей ситуации с рынком труда в Украине. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. С ним согласились участники заседания областного координационного комитета содействия занятости населения и временной рабочей группы по организации прогнозирования спроса на рынке труда и совершенствование направлений профориентационной работы, состоялось на днях в Черниговской ОГА. На собрании обнародовали аналитические данные прогнозирования спроса на рынке труда Черниговской области. Анкетирование касалось работодателей и ставило целью выяснить текущую потребность предприятий в кадрах в конца 2017 года году в разрезе профессий (специальностей), а также спрогнозировать ту потребность в специальностях, которая сформируется к 2020 году, в первую очередь — в связи с технологическими и организационными нововведениями, расширением производства, внедрением инвестиционных проектов. Обработаны данные анкетирования показали, что больше всего нуждаются работодатели трактористов (более 20%), водителей авто (14,2%) и подсобных рабочих в сельском хозяйстве (10,9%). Сравнение потребности в кадрах с фактическим количеством лиц, которая получают образование или подготовку в 2017-м показывает: предприятиям области не хватает как минимум 222-х трактористов, 63-х швей и 24-х операторов различных машин и оборудования. Более того, ощущается потребность в кадрах, по которым вообще пока не предусмотрено подготовки кадров в 2017-м — животноводы, сборщики обувь, фрезеровщики. Более нуждаются работодатели готовят слесарей, поваров, кондитеров, инженеров. Что касается прогнозов, то в ближайшие три года структура спроса на наемный труд будет выглядеть следующим образом. Участники собрания пришли к выводу, что система профориентации учащейся молодежи и безработных граждан требует совершенствования с учетом необходимости подготовки соответствующих специалистов для проведения этой работы. К тому же ее необходимо материально-технически и методически усиливать. — В перспективе ПТУ надо будет объединять, вводить новые специальности, — сказал Николай Конопацкий, начальник управления образования и науки Черниговской ОГА. На данный момент руководители предприятий реального сектора экономики соглашаются предоставить свои производственные базы и мощности для профобучения. Такая опция может реализоваться путем прохождения учениками ПТУ производственной практики на базе предприятий.