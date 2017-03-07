Выпили, закусили и выяснили отношения: женщина — в СИЗО, мужчина — в больнице
Криминальная полиция Черниговского отдела полиции задержала женщину, которая после совместного распития алкоголя кухонным ножом ранила своего сожителя. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 5 марта по полиции поступило сообщение, что по месту жительства в городскую больницу каретой скорой медицинской помощи был доставлен мужчина с проникающим ножевым ранением живота с повреждением кишечника, он помещен в реанимацию. Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения. По ориентировке дежурной части на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и полицейские отдела. В ходе дальнейшей проверки правоохранители выяснили, что в этот день пострадавший в своей квартире вместе с сожительницей распивали спиртные напитки. Между супругами возникла ссора, переросшая в драку. Женщина начала бить сожителя, а потом нанесла мужчине удар кухонным ножом в живот. Помощь сыну вызвал отец потерпевшего, который был свидетелем события, он же вызвал «скорую» и полицию. Женщину задержали и на основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса поместили в изолятор временного содержания. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) — наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается расследование продолжается.