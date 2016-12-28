Вынужденные каникулы для воспитателей: куда девать детей
В Чернигове отправляют на вынужденные каникулы воспитателей и весь персонал садиков. В городе объявили карантин в школах. А теперь полностью хотят закрыть и сады. В рабочие посленовогодние дни дошкольные учреждения не будут. Родители возмущаются и угрожают чиновникам привести детей в кабинеты управления образования.
Председатели родительских комитетов сейчас собираются вместе — подписывают письмо-обращение к мэру. В нем обещают на неделю привести своих детей в его кабинет. Именно в течение этого времени сады города не будут. — Я работаю в бюджетной сфере. Куда я должна деть своего ребенка. Мы тогда приведем их в управление образования, если оттуда идут такие указания, — Наталья Есипчук, возмущена мама. — Кабмин определил рабочие дни. А садик не будет. Я не хочу терять свой авторитет на работе как работник. Вариант свести всех детей в одну группу нас не устраивает, потому что могут все вместе заразиться гриппом, карантин у нас чуть ли не карантин, — Надежда Миша-Кулиш, возмущена мама. Именно карантином и прикрываются чиновники. Мол, хоть эпидпорог еще не превышен, и мэр Владислав Атрошенко убежден: дети заболеют. У него своя методика эпидпрогноза. — Вот пришла ребенок, прогрессия проста. Она пришла — заразила трех, пока пошла в поликлинику. Или она болеет или к бабушке пошла — пока это выяснили, вот вам и сорок процентов, — Владислав Атрошенко, черниговский городской голова. В этом саду из ста тридцати трех воспитанников сейчас не пришли только двенадцать. И по десятое января здесь будет работать только очередная группа. Заведующий убеждает: воспитатели сами просятся в отпуск без сохранения зарплаты. — Очень много детей не будет, поэтому воспитатели сами просятся в отпуск без сохранения зарплаты. Кто к родственникам хочет поехать, то мы и отпускаем, — Ирина Язык, заведующий 42 садика. Сами же воспитатели эту информацию опровергают. Запуганы депремирование, они боятся говорить на камеру, однако по телефону сообщили, что каникулы им устраивают принудительно. — Понимаете, эта ситуация для нас очень неприятная, ведь нас выгоняют за свой счет. А зарплаты у нас не очень большие, чтобы мы позволили себе не работать. И нарушаются все наши желания, — Екатерина (по телефону), воспитательница. — Это не только они, но и библиотекари, раньше было, так и учителя. У них и так зарплата маленькая, как ее выжить? А тут еще и за свой счет. Я считаю неправильно это. Юристы советуют воспитатель не писать заявление за свой счет. Ведь нельзя заставить неработоспособности в официально рабочие дни.