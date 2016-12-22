Выборы в шести объединенных общинах на Черниговщине прошли без существенных нарушений
Об этом сообщила Наталья Висиканець координатор общественного наблюдения ОПОРЫ за выборами в Черниговской области во время пресс-конференции, которая была посвящена итогам наблюдения за ходом избирательной кампании и днем голосования в объединенных территориальных общинах 18 декабря.
По ее словам системных нарушений, которые повлияли бы на результаты, не было зафиксировано, но все равно некоторые нарушения имели место. «Да, в день голосования в Носовский общине было зафиксировано проведение экзит-пола. И это было бы нормально, если бы это опрос не проводился в помещении, где проходило голосование. По требованию наблюдателя ОПОРЫ люди, которые проводили исследования покинули помещение », — рассказала Наталья Висиканець.
Она также отметила, что были выявлены факты подвоза избирателей на участки, но наблюдателям ОПОРЫ не удалось выяснить кто был заказчиком или инициатором подобной акции. При этом граждане, которые пользовались «услугой» отказались предоставить какую-либо информацию.
Наблюдатели ОПОРЫ также отметили тот факт, что члены комиссий ответственно относились к своей работе. Например, в Носовский общине не было выдано ни одного бюллетеня без паспорта. Приходили очень многие из водительским или пенсионное удостоверение, но члены ТИК требовали паспорт и избиратели возвращались домой за документом.
Наталья Висиканець также рассказала о фактах подкупа избирателей, которые были зафиксированы в день голосования. «В Короп представители Родины зафиксировали подкуп избирателей одной из политических сил, но при проверке этого факта нашими наблюдателями не нашлось подтверждение. Однако полиция зафиксировала обращения и был внесен в реестр производств. Косвенный подкуп избирателей был зафиксирован в Ивановке. К гражданской сети ОПОРА обратились местные жители с желанием написать заявление на одного из кандидатов, от имени которого раздавались пакеты с рисом. Это заявление также зафиксирована полицией », — сказала представительница Гражданской сети ОПОРА.
В остальных общин день голосования прошел практически без нарушений. Избиратели активно участвовали в голосовании.
По предварительным результатам председателями местных советов объединенных территориальных общин Черниговщины избрали пять самовыдвиженцев и один представитель ВО «Батькивщина»:
Коропская поселковый ОТГ — Журавель Василий Иванович ( «ВО» Батькивщина «) — 3678 голосов;
Корюковская городская ОТГ — Ахмедов Ратан Ратанович (самовыдвиженец) — 4487 голосов;
Носовская городская ОТГ — Игнатченко Владимир Николаевич (самовыдвиженец) — 4347 голосов;
Сновская городская ОТГ — Медведьов Александр Александрович (самовыдвиженец) — 4248 голосов;
Михайло-Коцюбинский поселковый ОТГ — Завальный Николай Васильевич (самовыдвиженец) — 2354 голосов;
Ивановский сельский ОТГ — Гарус Сергей Иванович (самовыдвиженец) — 1456 голосов.
Состав местных советов объединенных территориальных общин будет выглядеть следующим образом: Коропская поселковый ОТГ — 11 самовыдвиженцев, 6 представителей «Нашего края», 3 БПП «Солидарность», 2 ВО «Батькивщина», 1 Аграрной партии Украины, 2 «Оппозиционного блока»; Корюковская городская ОТГ — 11 представителей БПП «Солидарность», 6 Аграрной партии Украины, 3 Радикальной партии Олега Ляшко, 2 «Нашего края», 2 ВО «Батькивщина», 2 «Оппозиционного блока»; Носовская городская ОТГ — 15 представителей партии «Наш край», 6 «Народного фронта», 3 Аграрной партии Украины, 2 ВО «Батькивщина»; Сновская городская ОТГ — 6 представителей БПП «Солидарность», 6 Радикальной партии Олега Ляшко, 4 «Нашего края», 4 Аграрной партии Украины, 4 ВО «Батькивщина», 2 укропа; Михайло-Коцюбинский поселковый ОТГ — 1 Радикальной партии Олега Ляшко, 3 ВО «Батькивщина», 22 самовыдвиженцы; Ивановский сельский ОТГ — 6 представителей Аграрной партии Украины, 4 ВО «Батькивщина», 1 «Нашего края», 11 самовыдвиженцев.
Также Наталья Висиканець сообщила, что в одномандатном избирательном округе № 22, что в селе Сальное (Лосиновская ОТГ), пройдет повторное голосование. «Это связано с тем, что два кандидата в депутаты получили равное количество голосов на выборах 11 декабря 2016. Повторные выборы в этом округе Лосиновская ТИК назначила на 01 января 2017 года «, — пояснила она.
Также на участке № 740336, что в селе Вишенки Коропского района, похожая ситуация: одинаковое количество голосов набрали кандидаты в депутаты Кулиш Андрей Александрович от Радикальной партии Олега Ляшко и Зубок Светлана Ивановна от партии «Наш край». Но по словам госпожи Натальи на этом участке ТИК еще не назначила дату проведения повторного голосования.