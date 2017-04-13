Выборочный пиар, или как Черниговская мэрия щеголяет
На сайте Черниговского городского совета обнародовали результаты исследования, проведенного во всех областных центрах Социологическая группа «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI). Черниговский городской председатель назвал это исследование чрезвычайно авторитетным. Поэтому, согласно результатам исследования в течение последнего года Чернигов в рейтинговой таблице поднялся на семь позиций и оказался на 13 месте. Оценивали эксперты немало пунктов (22), в частности, имидж города, общественную безопасность, привлечение инвестиций, качество документооборота, прозрачность деятельности, участие граждан в принятии решений, легкость доступа к информации и тому подобное. Результаты свидетельствуют, что выросла оценка удовлетворенности сотрудничеством с городскими властями: в этом году оценку «плохо» поставили 3%, а в прошлом году — 12%. На первый взгляд, можно порадоваться достижениям. Только вот почему-то результаты другого не менее авторитетного исследования, которое тоже проводили в Украине, в городском совете почему-то во внимание не приняли. Наверное, потому, что там результаты не столь оптимистичны и приятные. Согласно результатам пилотного анализа прозрачности и открытости 25 украинских городов, который провели Transparency International Украина совместно с Институтом политического образования, Чернигов попал в тройку городов с плохой информацией о работе органов местной власти. По этому критерию наш областной центр опережают только Северодонецк и Сумы. Такие имеем дела!