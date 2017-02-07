Выбирайте: льгота или деньги?

despravda | 07.02.2017 | Социум | Комментариев нет

Вместе с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Он устанавливает, что отныне некоторые льготы можно получать в денежном эквиваленте. Но в размерах и порядке, установленных Кабинетом Министров.

Это льготы, предусмотренные такими законами Украины:

— «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»;

— «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

— «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине»;

— «О жертвах нацистских преследований»;

— «Об охране детства»;

— «О социальной защите детей войны»;

— «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите»;

— «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»;

— «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине»;

— «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине»;

— «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

В частности речь идет о таких льготах:

— Для оплаты услуг за пользование жильем (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), коммунальных услуг, пользование топливом, сжиженным газом, телефоном и услуг по установке квартирных телефонов;

— Для оплаты проезда на всех видах городского, пригородного и междугородного транспорта;

— Для оплаты горючего, ремонта, технического обслуживания автомобилей и транспортного обслуживания;

— Оплата льготного получения лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, изделий медицинского назначения по рецептам врачей, зубопротезирование;

— Для обеспечения санаторно-курортным лечением с компенсацией стоимости проезда в санаторно-курортное учреждение и обратно;

— Для льготного капитального и текущего ремонта собственных жилых домов и квартир.

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