Выбирайте: льгота или деньги?
Вместе с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Он устанавливает, что отныне некоторые льготы можно получать в денежном эквиваленте. Но в размерах и порядке, установленных Кабинетом Министров.
Это льготы, предусмотренные такими законами Украины:
— «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»;
— «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
— «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине»;
— «О жертвах нацистских преследований»;
— «Об охране детства»;
— «О социальной защите детей войны»;
— «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите»;
— «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»;
— «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине»;
— «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине»;
— «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».
В частности речь идет о таких льготах:
— Для оплаты услуг за пользование жильем (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), коммунальных услуг, пользование топливом, сжиженным газом, телефоном и услуг по установке квартирных телефонов;
— Для оплаты проезда на всех видах городского, пригородного и междугородного транспорта;
— Для оплаты горючего, ремонта, технического обслуживания автомобилей и транспортного обслуживания;
— Оплата льготного получения лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, изделий медицинского назначения по рецептам врачей, зубопротезирование;
— Для обеспечения санаторно-курортным лечением с компенсацией стоимости проезда в санаторно-курортное учреждение и обратно;
— Для льготного капитального и текущего ремонта собственных жилых домов и квартир.