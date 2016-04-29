Вторая годовщина со дня создания 13 батальона территориальной обороны
23 апреля в Чернигове состоялся патриотически-культурное мероприятие по случаю 2-й годовщины создания 13 батальона территориальной обороны.
В начале мероприятий к мемориальным стендов военнослужащим Черниговщины, которые погибли от смертельных пуль и снарядов российско-террористических бандформирований на Востоке нашей страны, были возложены цветы.
IMG_0716 После этого в областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ организованы торжества с вручением государственных наград участникам АТО и патриотическое музыкально-литературное действо с участием артистов филармонического центра, военнослужащих 13 батальона территориальной обороны и членов их семей.
Указом Президента Украины Петра Порошенко был награжден 14 семей погибших и 5 разведчиков, в июле месяце выполнили задачи и были в непосредственном соприкосновении с противником, с чеченской группой разведчиков. «Все они выжили и слава богу рядом были с нами», — отметил заместитель командира 13-го батальона по вооружению подполковник Игорь Бизган.
На мероприятия приехали семьи и из других регионов Украины, чьи сыновья в составе 13-го батальона воевали против российского агрессора и погибли защищая рубежи своей Родины.
К военнослужащим 13 батальона и членов их семей обратилась народная артистка Украины, Герой Украины Ада Роговцева.
IMG_0752 От имени органов власти к собравшимся также обратились председатель Черниговского областного совета Игорь Вдовенко и Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.
По завершении торжеств на бойцов и их семьи ждал праздничный концерт, соревнования, игры и развлечения. А для детей волонтеры 13 батальона организовали катание на квадроциклах.
За все время войны на Востоке страны унесла жизни более 140 наших земляков. Среди них 33 военнослужащих 13-го мотопехотного батальона. Многие из них погибли именно в боях за Углегорск и Дебальцево.
Указом Президента Украины за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, высокий профессионализм, верность военной присяге орденом «За мужество» III степени награжден капитан третьего ранга Литковец Юрий Сергеевич.
Указом Президента Украины за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге медалью «Защитнику Отечества» награждены участники АТО-военнослужащие 13-го отдельного мотопехотного батальона:
солдат Белкин Валерий Николаевич;
солдат Гавриш Дмитрий Сергеевич;
старший солдат Давыденко Андрей Владимирович;
солдат Завадки Дмитрий Владимирович;
младший лейтенант Иваненко Олег Александрович;
сержант Игнатенко Сергей Васильевич;
старший солдат Кириенко Александр Александрович.
IMG_0721 Вспомним Героев поименно:
капитан Алексей Коновалов
младший сержант Евгений Кравченко
сержант Олег Куслий
сержант Виталий Колесник
сержант Сергей Баран
солдат Владимир Бахмач
солдат Александр Бригинец
солдат Владимир Брешинський
солдат Владимир Близнюк
младший сержант Иван Томилко
старший солдат Павел Старченко
старший солдат Олег Соломаха
солдат Анатолий Синчак
младший сержант Максим Головатый
солдат Виталий Гирич
солдат Александр Оноприенко
солдат Василий Остапчук
солдат Виктор Попик
солдат Дмитрий Полигенько
сержант Руслан Джужа
старший лейтенант Игорь Марквас
старший сержант Андрей Мельник
сержант Сергей Харитонов
солдат Вадим Лобода
Слава Героям!
История создания 13-го батальона
Об истории 13-го батальона рассказал председатель Черниговской областной организации Общества содействия обороне Украины, член правления общественной организации «Союз воинов АТО Черниговщины» Игорь Бизган.
23 апреля 2014 первая мобилизованных военнослужащих прибыла в поселке Десна Черниговской области. С этого дня началось создание 13 батальона территориальной обороны.
Первым командиром БТрО стал майор Александр Середа. Планировалось, что территориальная оборона будет обеспечивать охрану пограничных районов Черниговщины.
За две недели пребывания в «Десне» в батальон пришло 425 солдат и офицеров. Принято 65 единиц автомобильной техники, из них 52 с национальной экономики Украины. В укомплектовании батальона, кроме Черниговского областного и городского, участвовали Киевский городской и Черкасский областной военкоматы.
С 23 апреля по 8 мая батальон комплектовался людьми, техникой, оружием, боеприпасами. Проводились занятия по боевой подготовке под руководством командиров рот, заместителей комбата, командира батальона, принималась и обслуживалась техника.
8 мая 2014 поступил приказ об изменении в штат. В связи с изменениями задач батальона был назначен новый комбат, начальник штаба, командиры рот и некоторых взводов — все кадровые офицеры из действующей армии.
Вечером того же дня пришел приказ о перемещении маршем в город Сватово Луганской области.
Утром 9 мая, когда в «Десне» готовились праздновать День Победы, тринадцатый БТрО тремя колоннами выдвинулся на Луганщину.
С 12 мая 2014 400 военнослужащих и 60 единиц техники приступили к несению службы в зоне конфликта, который позже стал известен как АТО.
Основное назначение батальона территориальной обороны — охрана важных объектов, служба на блок-постах и выполнения задач во втором эшелоне обороны. Через день после прибытия началось выдвижение на должности и опорные пункты Меловое, Беловодск, Старобельск.
20 мая личный состав, находившийся при управлении батальона, переместился на 100 км к востоку от населенного пункта Новоалександровка Беловодского района Луганской области, где был создан базовый лагерь.
Несения службы на опорных пунктах и охрана базового лагеря в это время проходили относительно спокойно. В начале июня гибель капитана Алексея Коновалова, к сожалению, открыла счет 200-х 13-го БТРО.
С расширением АТО значительная часть Донбасса была освобождена от московских оккупантов. Линия фронта переместилась на юг, ближе к Луганска. В связи с этим базовый лагерь батальона был перемещен в село Нижний Минченок (около населенного пункта Теплое).
Оттуда выдвигались блок-посты и опорные пункты батальона, с середины июля периодически обстреливали как с территории Российской Федерации, так и с оккупированной части Луганской области. Первым активно был обстрелян один из пограничных опорных пунктов. Постоянно находился под обстрелом блок-пост перед поселком Макарово Станично-Луганского района.
Активная фаза за первые полгода службы батальона в АТО — освобождение от оккупантов районного центра Станицы-Луганской и выход к реке Северский Донец, вдоль которой до сих пор лежит линия фронта.
18 августа 2014 в станице выдвинулись три блок-посты.
Вскоре они были обстреляны противником, который все же отступил на правый берег Северского Донца. Тяжелые потери понес пост, расположенный на выезде из Станицы в сторону оккупированного Луганска. В результате массированных артиллерийских ударов и обстрела из всех видов стрелкового оружия гарнизон потерял двух бойцов (они погибли), 17 военнослужащих получили ранения.
С того августовского дня батальон находился на «нулевой отметке» фронта и нес службу на переднем крае до конца сентября, когда их поменяли подразделения 128 горно-пехотной бригады.
В период этих боевых действий внештатная спецгруппа военнослужащих 13-го БТРо под руководством капитана с позывным «Барс» ликвидировала две враждебные ДРГ, при этом уничтожили 11 диверсантов, шесть из которых оказались гражданами Российской Федерации.
С середины августа базовый лагерь несколько раз подвергался артиллерийским и минометным ударам противника. В конце сентября был передислоцирован в с. Орехово Старобельского района.
С 1 октября батальон получил первую бронетехнику — 10 бронемашин БРДМ-2, был переведен на новый штат и получил название 13-й отдельный мотопехотный батальон.
За полгода пребывания в зоне АТО потери батальона составили 9 погибших и 37 раненых военнослужащих. Потери техники в результате минометного и артиллерийского обстрела — 12 единиц.
2 ноября 2014-го бойцы отправились домой на ротацию.
Отдых, пополнение людьми, техникой и тяжелым вооружением осуществлялось на территории 1-й отдельной танковой бригады поселка Гончаровское на Черниговщине вплоть до 12 января 2015 года.
Во время третьей волны мобилизации в батальон пришло много военнослужащих из Черкасской области, которые стали достойными соратниками черниговцев. Вообще же в рядах 13 ОМПБ уже тогда была представлена практически вся Украина — от Донбасса до Прикарпатья.
С переходом на новый штат и пополнением, количество личного состава выросла с 425 до почти 700 военнослужащих.
12 и 13 января двумя эшелонами батальон отправился из Черниговского железнодорожного вокзала до станции Изюм Харьковской области. Оттуда двинулся маршем в Артемовский район Донецкой области — в поселок Луганское, города Дебальцево и Углегорск.
19 января 2015 подразделения 13-го ОМПБ заняли определенные позиции на блок-постах и опорных пунктах. Уже на следующий день противник начал регулярные обстрелы, с каждым днем интенсивность вражеского огня нарастала.
В период с 29 по 31 января в Углегорске и на прилегающих блокпостах развернулись ожесточенные бои с большим атакующим группировкой противника.
Эта битва стала самой кровопролитной за всю историю военной части — на поле боя смертью храбрых пали 11 военнослужащих 13-го мотопехотного. То есть каждый десятый из Углегорская гарнизона, основу которого составляла первая мотопехотная рта.
За три дня столкновений с 13 батальоном оккупанты потеряли минимум восемь единиц бронетехники (подтверждено 5 танков и три бронемашины), потери вражеской живой силы исчисляются десятками.
На своей странице соцсети «ВКонтакте» один из командиров наемников 31 января сделал такую надпись: «Ожесточенные бои, аэропорт отдыхает».
На двух блокпостах в Углегорске стояло меньше ста бойцов. Простые украинские мужчины — «партизаны», как называли 13-й батальон: трактористы, таксисты, охранники, дальнобойщики, учителя, крановщики … показали ненавистному российскому агрессору, что Черниговщина справедливо называется «краем партизанской славы».
Во время битвы за Углегорск два наемных батальонов путинской гибридной армии были настолько обескровлены, что противнику пришлось вводить в бой регулярные войска Вооруженных сил Российской Федерации — пресловутых «бурятских танкистов» и спецназ, который несколько позже они назвали спецназ ДНР, часть из которых тоже навсегда осталась на Донбассе.
С 11 февраля обеспечения постов неподалеку Дебальцево не производилось в связи с занятием противником населенного пункта Логвиново, которые перекрыли основную трассу.
Базовый лагерь в населенном пункте Луганское подвергся особенно активном обстрела артиллерии 12, 14 и 15 февраля (это первые дни перемирия!).
17 февраля после получения приказа начался вывод личного состава 13 омпб из опорных пунктов в окрестностях Дебальцево. Перед прорывом по оперативному окружения эти военнослужащие выдержали бой с кадровыми российскими спецподразделениями, которые атаковали штаб сектора в Дебальцево. Враг был отброшен, что обеспечило дополнительное время для эвакуации подразделений ВСУ из окруженного города.
18 февраля тринадцатый омпб завершил выход из Дебальцевского выступления и получил распоряжение разместиться в одной из воинских частей на территории Артемовска.
Туда же вышли подразделения батальона из базового лагеря в поселке Луганское и опорного пункта с условным названием «Павло-13», расположенного между Светлодарск и Углегорской.
Благодаря мужеству и военному мастерству бойцов 13-го батальона и приданных подразделений все атаки оккупантов на «Павел-13» были отбиты с потерями для противника — это опорный пункт и сейчас контролируется Вооруженными силами Украины.
За два дня боев в Дебальцево и последующего прорыва погибли 5 военнослужащих 13 омпб.
В целом за месяц выполнения боевых задач в районе Дебальцевского выступления, с 18 января по 19 февраля 2015 года, 13 батальон потерял 19 человек погибшими.
Из этих 19 «двухсотый» — 11 погибших в Углегорске, шесть — в окрестностях Дебальцево. Один военнослужащий погиб в базовом лагере, еще один — на опорном пункте «Павло-13». 30 января стал черной датой, ведь эти сутки война унесла жизни пятерых бойцов 13-го батальона.
За указанный период получили ранения 116 человек. Один боец до сих пор считается пропавшим без вести. Потери техники в ходе Дебальцевскую боев — 35 единиц.
После выхода в район нового места дислокации — села Зайцево Артемовского района, личный состав занимался восстановлением техники и обустройством новых позиций, все ближе к линии фронта.
В апреля 2015 года года военнослужащие, призванные во время первой волны мобилизации, после года службы уволены в запас.
В сентябре 2015 года батальон был выведен из Донецкой области в Харьковскую. В общем, вторая миссия 13-го батальона в зоне боевых действий продолжалась восемь месяцев.
После увольнения в запас третьей волны и очередного пополнения, началась ротация 13-го батальона в Ровенскую область с целью пополнения техникой и проведения полевых учений.
В декабре прошлого года батальон в третий раз отправился в зону проведения АТО. И снова 13-й выполняет задачи на переднем крае …
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Саша