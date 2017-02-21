Вскоре выберут «дачного» перевозчика
Уже на этой неделе, 24 февраля, в Чернигове состоится второй конкурс для определения перевозчиков на автобусных маршрутах общественного транспорта общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Конкурс проводится во второй раз из-за отсутствия на первом из них претендентов на 8 «дачных» маршрутов. А именно, на маршруты № 9 «Ликеро-водочный завод — Дачи (Жавинка)», № 18 «Детский мир — Дачи (Рудка)», № 22 «ул. Защитников Украины — Дачи (Ровнополье) », № двадцать второй« ул. Защитников Украины — Дачи (Ровнополье) »(через кольцевую), № 29« ЗАЗ — Подусовка », № 35« ЗАЗ — КСК », № 36« Эпицентр — Недвижимость (Жавинка) », № 47« Химволокно — Дачи (Якубовка) » . Новый конкурс по ним объявлен 19 января 2017. Информация об объявлении конкурса, согласно требованиям законодательства, была размещена в печатном СМИ (в газете «Семь Дней» от 19 января 2017 года). Условия конкурса остались теми же, что и в первый раз. В частности, среди них оборудования автобусов средствами GPS-мониторинга за собственные средства в течение 2-х месяцев после определения даты Организатором конкурса. Срок подачи документов истек 10 февраля. В соответствии с Порядком проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2008 № 1081, на следующий рабочий день после окончания срока подачи документов происходит вскрытия конвертов, содержащих обязательную информацию о предприятия-претендента и автобусов, представленных на конкурс. Конверты с информацией по маршрутам, на которые претендуют перевозчики, открываются на конкурсе. Итак, 13 февраля 2017 состоялось открытие конвертов, после чего установлено, что на 8 маршрутов претендуют три перевозчика: ФОП Пришупа Т. М. — 2 маршрута; ЧП Гребенник А. В. — 1 маршрут; ГП «Пассервис» ОАО «Черниговавтосервис» — 5 маршрутов. Названия маршрутов, на которые претендуют перевозчики, будут объявлены в присутствии конкурсного комитета в начале проведения конкурса 24 февраля.