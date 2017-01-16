Вскоре черниговцы смогут быстро узаконить отношения
На днях Правительство одобрило распоряжение КабминуУкраины «О внесении изменения в пункт 1 распоряжения Кабинета Министров Украины от 13 июля 2016 №502», расширяющий перечень городов Украины, где вводится реализация пилотного проекта по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями местом. Об этом сообщили в Главном территориальном управления юстиции в Черниговской области. В города, где можно зарегистрировать брак за 24 часа, присоединятся Ивано-Франковск, Ужгород, Сумы, Тернополь, Чернигов и Черновцы. Напомним, что с целью апробации европейских стандартов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 13 июля 2016 распоряжением Кабинета Министров № 502 были введены пилотный проект по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями местом. Сейчас он реализуется в городах Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменец-Подольском, Ровно, Житомире, Харькове и на территориях приближенных к зоне проведения антитеррористической операции — в городах Мариуполе и Северодонецке. Распространение пилотного проекта на территории других регионов Украины позволит максимально приблизить эту админуслуга к населению, создав при этом максимально удобные условия для реализации гражданами права на брак.