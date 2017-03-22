Всемирный день воды: для чего нужны сточные воды
Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов, празднование которого впервые официально было предложено в 1992 году на Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам окружающей среды и развития в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. В 1993 году первый Всемирный день воды был установлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и каждый год посвящается определенной проблеме. Тема нынешнего Всемирного дня воды — «Сточные воды». Очищенные сточные воды могут стать экономным, устойчивым, безопасным и надежным альтернативным источником воды, которая будет использоваться как для промышленных целей, так и для производства питьевой воды, особенно в условиях дефицита водных ресурсов. Более 80% сточных вод во всем мире похожи в окружающую среду без очистки. Поэтому крайне необходимо остановить этот процесс. Именно таков основной вывод Доклада ООН о состоянии водных ресурсов мира по 2017 год. В условиях растущего спроса на водные ресурсы сточные воды могут стать надежным альтернативным источником воды. Для этого в управлении сточными водами необходимые концептуальные сдвиги от «очистки и сброса» до «сокращение объема, повторного использования, переработки и восстановления ресурсов». Сточные воды следует рассматривать не как проблему, а как часть решения стоящих перед всеми странами задач. Всемирного дня водных ресурсов имеет целью еще раз напомнить людям о важности воды и — прежде всего — о ее рациональное использование. И об этом стоит помнить не только 22 марта, а каждый день. Только совместными усилиями ученых и каждого гражданина мы сможем достичь водного баланса в мире.