Все о реформе образования: 12 лет и не только
Педагоги Черниговщины 17 января обсуждали реформу с министром образования и науки Лилией Гриневич во время встречи, которая проходила в сессионном зале областного совета.
Лилия Гриневич акцентировала внимание на необходимости инвестирования в учителей, повышение их социального статуса и престижности профессии педагога.
зарплаты
Министр отметила, что несмотря на сложный бюджетный процесс, МОН добилось повышения этого года зарплаты учителям на 50%.
— Поскольку учитель является основным проводником образовательной реформы и именно от него зависит успешность ее проведения, то увеличение заработной платы является необходимым шагом , — подчеркнула она.
качество
Лилия Гриневич отметила, что на протяжении многих лет реформирования не касалось общеобразовательных школ, и поэтому сейчас есть много нерешенных вопросов. В частности, недостаточным доступ сельских учащихся к качественному образованию (особенно это касается иностранных языков и информатики). Министр отметила об особенностях Черниговской области и подобных регионов, где большой процент малокомплектных школ, а также значительная удаленность между ними. Это объективно усложняет процесс объединения учебных заведений.
Интересовало педагогов внедрения Концепции «Новой Украинской школы», сертификация педагогических работников, целесообразность интеграции предметов. Обсудили и реформирования старшей школы, аттестацию руководителей учреждений, особенности нового ГОСТа, а также другие вопросы учебного процесса.
нагрузка
Лилия Гриневич отметила, что на пути реформирования отрасли сегодня уже сделаны определенные шаги. Разгружен программы начальной школы, создан Хрестоматию современной украинской детской литературы, экземпляры которой уже доставлены в школы Черниговщины.
— В современном мире дети окружены большим количеством информации, поэтому первоочередной задачей учителей является научить детей классифицировать и применять эти знания на практике , — отметила Лилия Гриневич и добавила, что Концепция «Новой Украинской школы» — это отражение проекта Закона Украины «Об образовании».
12 лет
Представить план внедрения Концепции Министерство планирует в ближайшее время. Ведь уже 1 сентября 2018 дети пойдут в первый класс новой украинской школы, учиться 12 лет. К этому времени необходимо апробировать новые учебные программы, подготовить учебники и провести через систему квалификации всех учителей начальной школы.
Концепция предусматривает новое содержание образования, основанный на формировании компетенций, необходимых для успешной самореализации в обществе.
ресурсы
Во время встречи говорили также о приоритетности естественно-математического образования. В прошлом году на переоборудование кабинетов физики, химии, биологии из госбюджета выделено 200 000 000 гривен. В этом году сумма — 300 000 000. В частности, Черниговщина уже получила почти 8000000 гривен на оборудование естественно-математических классов.
Обсудили и проблему дефицита учителей естественных наук. Заметили важность мотивации обучения студентов по сложным педагогическим специальностям (физика, математика, информатика и т.д.). Теперь стипендия для них будет составлять 1400 гривен, а для лучших студентов — 2000 гривен.
профильность
Лилия Гриневич акцентировала внимание на необходимости введения академической автономии школ. Они должны стать профильными, в частности — гуманитарными, естественными. Введение интегрированных курсов (например, физика-химия-биология) позволит ученикам получать целостные знания. Углубленно ученики будут изучать по собственному выбору те предметы, им понадобятся в дальнейшем.
Также в планах Министерства — создание открытого онлайн-портала, откуда можно будет брать мультимедийные материалы для изучения предметов.
родители
Один из важных вопросов, прозвучавшее во время встречи — «педагогика партнерства» между школой, родителями и учениками. Ведь в школьном процессе на партнерских началах должны участвовать как учителя, так и ученики и их родители.
общежития
Рассматривался и реформирования старшей школы, в частности на Черниговщине, где значительная удаленность учебных заведений. Поскольку профессионально-техническое образование переходит на уровень области и города, нужна осторожность при нормировании сети школ. На территориях, где их большая рассеянность, необходимые отдельные лицее, а при них — интернаты, общежития, в которых дети из сельской местности будут жить во время учебной недели. Кстати, такая модель в области уже работает. Это Черниговский областной педагогический лицей для одаренной сельской молодежи.
Лилия Гриневич в конце встречи выразила убеждение, что украинское учительство еще удивит мир, но положительных результатов можно достичь только совместными усилиями.