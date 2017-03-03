Врачи посоветовали как укрепить иммунитет весной
Иммунитет — это наш внутренний защиту от инфекций, различных заболеваний и в целом хорошего самочувствия. Чем крепче иммунная система, тем лучше мы себя чувствуем в течение всей жизни. С приходом весны организм испытывает дефицит множества витамин из-за чего организм ослабевает и мы начинаем болеть. Чем крепче иммунная система, тем лучше наше настроение, мы просыпаемся бодрыми и полными сил. Первыми признаками недостатка витамин в организме — это плохое самочувствие, головные боли, снижение настроения, апатия, вялость организма. Не стоит ждать этого состояния. Пропить курс витамин в обязательном порядке необходимо при смене сезона. Так же влияют несколько других факторов на снижение иммунитета — недостаток солнечного света, неправильное питание, недосыпание, снижена активность, повышенный риск к аллергенам, загрязненная экология, вредные привычки. Снижен иммунитет влечет за собой появление герпеса, увеличение лимфатических узлов, боли в суставах, рецидивы. Обострение хронических заболеваний и появление новых. Укреплять иммунитет нужно постоянно. Создайте для себя систему приема необходимых витаминов и элементов для жизнедеятельности. Советы врачей, как повысить иммунную систему: В первую очередь давайте своему организму больше отдыха или как минимум дневную норму сна и просто нахождение в состоянии отдыха. Чаще гуляйте. В пользу хорошо идут прогулки в лесу. Утро нужно начинать с контрастного душа и полезного завтрака, дополнив все зарядкой. Откажитесь от вредных привычек, делайте разгрузочные дни для организма. Хотя бы раз в неделю принимайте ванну с добавлением эфирных масел и морской соли. После банной процедуры приучите себя пить чашку зеленого чая. Чтобы укрепить иммунную систему ешьте яйца, мясо, зерновые продукты, содержащие цинк. Печень, злаки и морепродукты содержат селен, очень хорошо влияет на иммунную систему. Селен способствует восстановлению сил. Если обращаться к иммуномодуляторов, которые продают в аптеке, перед покупкой обязательно проконсультируйтесь у врача. Лучше купить комплекс витамин, который ранее был вами проверен. Включите в свой рацион женьшень, шиповник, лимонник китайский, эхинацею. Смесь, которую можно сделать в домашних условиях из листьев алоэ, кожуры лимона, изюма, кураги, чернослива, орехов и меда. Соберите все ингредиенты и пропустите через мясорубку. Смесь хорошо перемешайте и по 2-3 чайные ложки употребляйте ежедневно. Эта смесь очень полезна и приятна на вкус. Желательно постоянно иметь баночку с подобной смесью в холодильнике. Пейте больше натуральных соков и покупайте фрукты и овощи, выращенные на экологически чистой земле.