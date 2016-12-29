Врач из Козельца получила квартиру под елку
29.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
Накануне новогодних праздников 34-летняя врач с Козельца Татьяна Руденко получила приятный сюрприз — ключи от двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров в новостройке вблизи поселкового стадиона.
Квартиру медику дали как служебную, согласно программе обеспечения жильем медиков. О счастливицу известно, что с 2001 года она работает в Козелецкий районной больницы. Сначала была медсестрой, потом закончила медуниверситет. В настоящее время — заведующий инфекционным отделением. Об отдельном жилье Татьяна Руденко мечтала давно, ведь пока в одном доме живет вместе с 12-летним сыном, с родителями, братом, его женой и двумя детьми.