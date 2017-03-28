Война не поставила его на колени …
Дебальцевская операция болью отозвалась в сердцах северян. Очень много настоящих патриотов Украины потерял 13-й батальон во время боев в Углегорске, немало черниговцев погибли, воюя в рядах других подразделений. Причем это были не только мобилизованные солдаты и сержанты, но и кадровые военные. Среди них уроженец Куликовки, подполковник Игорь Снежок. Он родился 6 декабря 1973 года. В 1991 году окончил Куликовскую среднюю школу. Как вспоминает первая учительница Галина Порфирьевна Клунко: «Очень хорошо помню Игоря. Черноволосый, спокойный мальчик, не по возрасту рассудительный. Даже не думала, что станет военным. Тогдашнее поколение детей мы воспитывали для мира, не для войны. Учили их толерантности, дружбы, взаимопонимания, учили их прощать … Но не воевать … Не говорили им о том, что придется с оружием в руках защищать свою страну или сражаться с врагами ». «Он был настоящим мужчиной, светлым человеком, патриотом своей страны, — с грустью в голосе вспоминает одноклассница погибшего Светлана Ничипоренко. — Мы были последним выпуском советской эпохи. Класс наш — удивительно дружной, и хотя после школы прошло более 20 лет, тесно общаемся и сейчас. Шестеро наших одноклассников выбрали профессию военного, среди них — и Игорь Снежок. Всегда спокойный уравновешенный, готовый в любой момент прийти на помощь ». После службы в армии поступил в Киевский военный высшего института управления и связи, который окончил в 1997 году. Служил на различных должностях в ВСУ, по состоянию на февраль 2015 года — подполковник, начальник службы военных сообщений тыла Командования Сухопутных войск ВС Украины. Проживал в городе Чернигове. С началом войны в Донбассе был отправлен на фронт. 3 февраля 2015 во время минометного обстрела базового лагеря нашего группировки в районе города Дебальцево Донецкой области подполковник Снежко погиб. Похоронен 5 февраля 2015 в поселке Куликовка Черниговской области. К тому времени он был третьим погибшим в Донбассе уроженцем Куликовского района. Указом Президента Украины № 282 от 23 мая 2015 «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге» награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно). В память об Игоре Снежка 3 апреля 2015 на здании Куликовской общеобразовательной школы установлена мемориальная доска.