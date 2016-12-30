Воспитанники прилуцкой колонии на «ты» с компьютером
30.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
В Прилуцкой колонии, как и в обычных учебных заведениях, изучают информатику. Более того — дети с удовольствием работают на этих уроках, открывая для себя новые знания, которые в колонию считали необязательными и скучными. Например, в Интернете ученики черпают новую информацию для школьных рефератов и семинаров, учатся обрабатывать фотографии, осваивают азы компьютерного дизайна и тому подобное. Зато их учитель информатики отмечает, что работа с компьютером дисциплинирует ребят, расширяет их кругозор, дает новые знания, создает условия для самовыражения и творчества.