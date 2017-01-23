Воскресные ДТП: водитель и пассажир в больнице
За прошедшие сутки зарегистрировано 6 опасных событий, а именно: 2 дорожно-транспортных происшествия и 4 пожара. Вследствие этих событий погиб 1 человек и 2 человека пострадали. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Состояние дорог: для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах области работало 8 единиц спецтехники и 10 человек обслуживающего персонала от ГП «Черниговский облавтодор». Состояние дорог и мостов удовлетворительное, проезд автотранспорта обеспечен. Дорожно-транспортные происшествия — 2: — на автодороге Чернигов — Пакуль — КПП Славутич, у поворота на с. Мнева Черниговского района, в 10 ч. 10 мин. 22 января водитель автомобиля «Volkswagen Т5» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся. В результате происшествия пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение в г.. Славутич; — В г.. Чернигове по ул. Киевской, 56 в 10 час. 50 мин. 22 января водитель автомобиля «ВАЗ-2102» столкнулся с автомобилем «Volkswagen Transporter». В результате происшествия водитель «Volkswagen Transporter» получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую городскую больницу № 2. Пожары — 4, из них 3 пожара в жилом секторе (1 человек погиб) и 1 другая пожар.