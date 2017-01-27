Восемь пожаров и спасение грузовика: опасные события Черниговщины
За прошедшие сутки зарегистрировано 9 опасных событий, а именно: 8 пожаров и 1 иное событие. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Состояние дорог: Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах области работали 33 единицы спецтехники и 45 человек обслуживающего персонала от ГП «Черниговский облавтодор». Состояние дорог и мостов удовлетворительное, проезд автотранспорта обеспечен. Пожары — 8, из них 7 пожаров в жилом секторе и 1 другая пожар. Другие события — 1: У с. Трисвятська Слобода Черниговского района в 3 часа. 30 мин. 27 января для высвобождения грузового автомобиля из снежного заноса привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава отделения управления ДСНС (г. Чернигов).