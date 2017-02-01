Воры вывозят добытое на машине, а полиция ловит воров босиком
29-летний инспектор группы реагирования патрульной полиции Михаил Какама 12 января в селе Тополя Козелецкого района собственноручно задержал одного из двух ранее судимых злоумышленников, которые обворовывали пустые дома. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Как рассказывает полицейский, у нашего дома большинство соседей — дачники. В ночь на 6 января воры обчистили три нежилые двора, поэтому люди просили, чтобы мы присматривали за пустыми домами. Около одиннадцати вечера патрульный решил обойти улицу и услышал у заброшенной дома какую-то возню, а там — два темных силуэта. После вопроса «Что вы здесь делаете?» Незнакомцы бросились бежать полем, а там снега намело до полуметра. Полицейский был в валенках, бежать неудобно, поэтому он их снял и побежал дальше в носках. Злоумышленники этого явно не ожидали, поэтому одного из них Михаил Какама сразу догнал. Другой воспользовался этим и убежал. Михаил Николаевич привел задержанного к своему дому и вызвал полицию. Пока ехала следственно-оперативная группа, расспросил незваного гостя, откуда он, в которые дома залезал, куда дел вещи. Тот признался, что живет в соседнем селе, рассказал и о своем сообщника. Когда домой ко второму злоумышленника наведалась полиция, уже успел прибежать в свое село и сидел дома. Там его и задержали. Оба имеют судимости за кражи. Злоумышленники признались, что предыдущие кражи из дач — тоже их рук дело. В Тополях воры залезли в шесть домов, сколько в соседних селах — выясняет следователь. Временщики рассказали, что приехали в село на машине. Во время обхода домов полицейские увидели сорваны замки на трех подворьях. Похищенное имущество злоумышленники положили возле заборов, чтобы потом его вывезти машиной. Полицейский признается, что без раздумий бросился за ворами, имея хорошую физическую подготовку, ведь ранее служил в спецподразделении судебной милиции «Грифон». На здоровье не жалуется, хотя в одних носках по снегу только в одну сторону пробежал по селу и по полю около пяти километров. Как отметил и.о. начальника Козелецкого отделения полиции Вадим Колесник, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное расследование.