Воры вынесли из квартиры черниговчанки технику и золото

despravda | 17.01.2017 | Новости | Комментариев нет

В Черниговский отдел полиции 16 января обратилась 35-летняя жительница Чернигова, которая сообщила о том, что с 08:00 по 15:55 неизвестный путем отжима деревянных дверей в тамбур и подбора ключа к замку входной двери обокрал ее квартиру. Об этом сообщил собственный источник. С ее квартиры вытащили: планшеты «Assistant» и «Samsung», фотоаппарат «Nikon», кольцо и кусок цепочки из металла желтого цвета. Сумма ущерба устанавливается. Выездом следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия изъяты следы ткани. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины.

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