Воры вынесли из квартиры черниговчанки технику и золото
17.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции 16 января обратилась 35-летняя жительница Чернигова, которая сообщила о том, что с 08:00 по 15:55 неизвестный путем отжима деревянных дверей в тамбур и подбора ключа к замку входной двери обокрал ее квартиру. Об этом сообщил собственный источник. С ее квартиры вытащили: планшеты «Assistant» и «Samsung», фотоаппарат «Nikon», кольцо и кусок цепочки из металла желтого цвета. Сумма ущерба устанавливается. Выездом следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия изъяты следы ткани. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины.