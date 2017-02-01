Воры украли колеса
01.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Неустановленные лица путем подбора ключа проникли в гараж в автокооперативе № 41. Об этом сообщил собственный источник. В полицию позвонил 52-летний владелец. Мужчина сообщил, что кража произошла в период времени с 19:00 26 января по 15:00 30 января. Воры похитили 4 автомобильные колеса с литыми дисками и летней резиной «Good Year 15», болгарку «Procraft». Сумма ущерба устанавливается. При осмотре места происшествия были изъяты следы перчаток. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины.