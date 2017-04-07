Воры пустили черниговца с торбой по миру
07.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В полицию Чернигова обратился 33-летний черниговец. Днем, когда он был на работе, воры ворвались в его квартиру. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Мужчина, вернувшись вечером домой, увидел в доме беспорядок и следы проникновения. Квартирный вор умело открыл замок входной двери. Соседи ничего не слышали и подозрительного не заметили. Из квартиры вынесли все деньги. В гривневом эквиваленте это более 300 000 гривен. Мужчина в отчаянии, ведь он потерял все свои сбережения. Данные о краже внесены в единый реестр досудебных расследований.