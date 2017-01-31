Волонтеры в Гончаровском получили награды
В Гончаровском Доме офицеров военнослужащие со своими семьями недавно встретились с гостями из Киева. Душевное общение и праздничный концерт, посвященный защитникам Донецкого аэропорта, произошли благодаря Всеукраинскому союзу ОО участников боевых действий, Антитеррористической операции, Ветеранов военной службы и правоохранительных органов под руководством генерал-полковника Виктора Палия и другим организациям. Началось мероприятие с вручения военнослужащим ВСУ и волонтерам отличий и благодарностей. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, самопожертвование при защите территориальной целостности Родины, самоотверженный труд во имя мира, свободы и процветания независимой Украины были вручены Благодарности начальнику штаба в / ч А№3321, майору Александру Окусоку; старшему командиру минометного взвода-старшему офицеру минометной батареи, прапорщику Александру Литвиненко; командиру миномета, прапорщику Вадиму Морданову. Медалью была награждена волонтер Елена Цыба, а Почетные грамоты вручены волонтерам Павлу Красноокого, Виталий Бережной и Николаю Шанском. Почетной Грамотой Черниговской райгосадминистрации были награждены директор Всеукраинского Союза Сергей Кочкин и представитель ВС в области Валерий Самосват. От имени Национального совета женщин Украины серебряные медали «Поступ мира и любви», грамоты и благодарности вручили женщинам-военнослужащим и волонтерам.