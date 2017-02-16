Воина с Черниговщины Владимира Бальченка наградили посмертно
16.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Во время торжеств по случаю годовщины создания оперативного командования «Север» семье погибшего бойца вручили государственную награду — орден «За мужество» III степени. На сцену пригласили мать младшего сержанта — Валентину Бальченко. Награду вручил председатель областной администрации Валерий Кулич. Герой погиб 29 января в Авдеевка во время массированного наступления пророссийских боевиков. Родом Владимир Бальченко из села Берестовец Борзнянского района.