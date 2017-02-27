Военный-контрактник в Чернигове сделал последний шаг в жизни
В воскресенье утром с крыши 5-этажки по проспекту Мира, 82 упал 25-летний военный. У парня не было шансов выжить. Погиб мгновенно, разбив голову. Следователи на чердаке дома нашли личные вещи военного. Он сам из Полтавы. Служил в Гончаровском водителем. Важным вещественным доказательством, которое может пролить свет на эту трагедию, может стать договор с ломбарда. Военный накануне заложил там свой дорогой телефон. В полиции предполагают, что парень имел финансовые проблемы. «Были найдены документы. Это военный одной из частей. Найдены личные вещи, деньги. Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по статье «Доведение до самоубийства», — пресс-офицер городского отдела полиции Наталья Човпило. Как свидетельствует статистика, именно финансовые проблемы толкают многих людей на самоубийства. Психологи утверждают, что люди просто не находят выхода из сложной жизненной ситуации. «У людей не хватает средств. Они заходят в тупик и не видят решения таких проблем. Большая часть самоубийц проблемы с кредитами, с финансами », — психолог УДСНС в области Александр Панченко. В Вооруженных силах подтвердили информацию о гибели своего бойца. Расследованием дела займутся черниговские полицейские.