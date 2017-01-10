Военных теоретиков позовут в армию и в АТО
В Украине в 2017 году будут призывать на военную службу офицеров запаса, окончивших военные кафедры высших учебных заведений по-прежнему не служили. Об этом заявил заместитель начальника главного управления персонала Генерального штаба ВСУ Марк Андрусяк. По его словам, офицеры запаса будут нести службу в том числе и в зоне АТО, однако после соответствующей подготовки. «Мы планируем в этом году провести такой призыв офицеров на военную службу. Такой вид службы называется «военная служба по призыву лиц офицерского состава», — сказал Андрусяк и добавил, что срок службы составит 18 месяцев. Относительно таких призывников будут действовать нормы о сохранении за ними рабочего места и зарплаты. Как отметил чиновник, призывая на службу «офицеров-срочников», Генштаб намерен укомплектовать таким образом первичные офицерские должности. Также военное командование ожидает, что часть офицеров, прошедших службу, впоследствии заключит контракты с ВСУ. «Мы планируем проводить призыв офицеров запаса ежеквартально. Примерно первый набор будет в феврале », — отметил Андрусяк. Начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев уточнил, что в 2017 году планируется призвать около 4 тысяч офицеров запаса. Под призыв попадают лица до 43 лет, которые ранее не проходили военной службы.