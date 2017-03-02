Военнослужащие и участники АТО становятся магистрами
В Черниговском национальном технологическом университете военнослужащие и участники АТО приобретают новой специальности. Заведующий кафедрой менеджмента и государственной службы Черниговского национального технологического университета Николай Бутко отметил — в учебном процессе мы стремимся исходить из того, что это особая категория студентов, совмещающих обучение со своей миссией военной, поэтому — гибкий график, индивидуальный подход, максимальная помощь в овладении тем или иным предметом — это норма. Военные уверены, что после освобождения трудовая деятельность продолжается, в частности в сфере управления, а опыт полученный при прохождении военной службы станет им в случае в обучении. Преподаватели довольны профессиональной подготовкой военных, ведь они зарекомендовали себя как большие практики и стратеги и постоянно внедряют и доказывают это экономическими, психологическими и управленческими решениями. С каждым курсом слушателей из числа военных больше. Так, в этом году они составили треть всего потока управленцев.