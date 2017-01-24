Военкоматы вскоре ликвидируют — военный комиссар
2017-й станет годом экспериментов. Военкоматы могут ликвидировать. Вместо них появятся новые структуры. Об этом на брифинге по итогам работы заявил военный комиссар области Александр Криворучко. На носу — административная реформа. Поэтому изменения не обойдут и военкоматы. — В ВСУ они ни солдатом, ни офицером не служили. Однако механизма призыва не отработан. В месяц будем уже знать, — Александр Криворучко, военный комиссар. А пока военкоматы работают в обычном режиме. Готовятся выполнять поставленные задачи. В частности, из набора контрактников и срочников. Среди наиболее обсуждаемых тем начала года — призыв офицеров, окончивших военные кафедры, но не служили в армии. Сейчас этот вопрос еще не решен. — Черниговский военкомат привлекается к эксперименту. Названия военкомата через 1-2 месяца не будет. Создадут центры комплектации и социальной поддержки. Потому возникло много проблемных вопросов, — Александр Криворучко, военный комиссар. В военкомате говорят, что мужчины охотно идут служить по контракту. Вот только перебор с так называемыми штабистами и дефицит боевых специальностей: водителей, танкистов, стрелков и артиллеристов.