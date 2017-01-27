Военкоматы Черниговщины получили агитационные палатки
Инструкторско-методические занятия по организации информационно-агитационных мероприятий военной службы по контракту в ВСУ прошли на днях на базе Черниговского областного военного комиссариата. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Во время занятия заместитель областного военного комиссара подполковник Вадим Лильчицький напомнил военным комиссарам основные требования, формы и методы по проведению качественной агитационной кампании в 2017 году. В свою очередь руководители военных комиссариатов поделились личным передовым опытом и современными инновационными подходами при организации в зоне ответственности мероприятий по популяризации среди местного населения положительного имиджа армии и военной службы по контракту. На заключительных минутах занятия подполковник Вадим Лильчицький торжественно вручил представителям районных и городских военных комиссариатов Черниговской области 22 мобильные агитационные палатки. Информационно: По 2016 военными комиссариатами Черниговской области отобрано для прохождения военной службы по контракту в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил Украины 1797 человек, а в январе 2017 уже 95 человек.