Воды попила и шкаф «почистила»: у пенсионерки украли кругленькую сумму
03.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции обратилась 93-летняя жительница областного центра. Она заявила, что из ее квартиры (по улице Пухова) украли 350 долларов и 23 000 гривен. Деньги пенсионерка хранила в шкафу. Об этом стало известно из собственных источников. В совершении кражи черниговчанка подозревает девушку цыганской национальности, которая заходила в квартиру под предлогом запить лекарство водой. По данному факту открыто уголовное производство.