Водители черниговских маршруток отказываются возить инвалидов 2 группы
Согласно Программе компенсации льготных перевозок отдельных категорий граждан в городском пассажирском транспорте общего пользования на 2017 год из городского бюджета перевозчикам будут компенсированы проезд инвалидов первой и второй группы и ряда других категорий лиц. Новым для 2017 стал бесплатный проезд инвалидов второй группы. Однако некоторые водители и кондукторы и в 2017-м продолжают работать по-старому. Так, нарушения, касалось отказа в перевозке инвалидов 2 группы, было зафиксировано на 33-м маршруте. Однако следует отметить, что случай на этом маршруте единичный и был связан больше с «специфичностью» и самоуправством водителя, а не плановым систематическим игнорированием льготных категорий, ведь большинство водителей этого маршрута не высказывали претензий при предъявлении им удостоверения. «Вы говорите, что вторая группа не имеет права на бесплатный проезд? — Вы покажите документ, который позволяет второй группе ездить бесплатно Я вас не везу. Без предъявления документов — выходите », — перевозчик. Что делать в ситуации, когда льготника неправомерно высаживают с маршрута, рассказал Александр Бельский. По его словам, необходимо записать номер автобуса, дату, время и приблизительное место нарушения и обратиться в Управление транспорта и связи с жалобой лично или звонить по телефону 675-013. Бельский отметил, что главной проблемой на сегодня остается фиксация нарушения. «Что делать, если вас высаживают. Согласно договору за безосновательный отказ от льготных перевозок будет накладываться штраф в размере 170 гривен, десять необлагаемых минимумов. Но это еще надо доказать каждому пассажиру. Это должны быть либо два свидетеля, или видеофиксация. Поэтому проблема, особенно для пожилых людей, зафиксировать, и поэтому есть проблема с наложением штрафов », — начальник Управления транспорта и связи Черниговского городского совета Александр Бельский.