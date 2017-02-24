Водитель Mazda на дороге не учел приближение весны
23 февраля около 11 часов вечера экипаж патрульной полиции обратил внимание на автомобиль Mazda, находился на тротуаре и имел механические повреждения. У машины стояли несколько молодых людей. Патрульные выяснили, что один из парней находился за рулем автомобиля в момент аварии. 26-летний водитель рассказал, что двигался от Красного моста, а на перекрестке улиц возле Дворца торжественных событий поворачивал направо. Поняв, что не входит в поворот, нажал на тормоза, но машина продолжала двигаться прямо. Сбив знак на пешеходном переходе, автомобиль заехал на тротуар и остановился у забора огражденной территории. Во время аварии никто не пострадал. Согласно результатом медицинского освидетельствования водитель оказался трезвым. Осмотрев место ДТП, патрульные пришли к выводу, что водитель не учел погодных условий и не убедился в безопасности маневра на скользкой дороге. Патрульные составили на водителя административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества.