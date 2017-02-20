Водитель иномарки ночью сбил черниговца
20.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове по проспекту Мира у дома № 32 вчера ночью водитель автомобиля «Skoda Octavia A-7» совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и оборонной работы ОГА. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и каретой скорой помощи был доставлен в Черниговскую городскую больницу № 2.