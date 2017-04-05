Во время пожара складов в микрорайоне Бобровица погиб человек
В оперативно-координационный центр Управления ДСНС Украины в Черниговской области 4 апреля в 17:53 поступило сообщение о пожаре складского помещения по ул. Шевченко, сто шестьдесят второго в областном центре, которое для хранения бронированных дверей арендовало одно из местных частных предприятий. Об этом сообщили в ДСНС Украины в Черниговской области. Пожар быстро приобрела внушительных размеров и по деревянному крыше здания распространился на общую площадь 1500 м. Кв. После поступления сообщения к месту пожара оперативно прибыл дежурный караул первой государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений. Уже на месте происшествия пожарные после проведения разведки и оценки обстановки объявили самый высокий номер вызова, с которым дополнительно были привлечены еще 7 отделений пожарно-спасательных подразделений города. Координацию действий привлеченных сил и средств осуществляли заместитель начальника УДСНС Украины в области реагирования на чрезвычайные ситуации полковник службы гражданской защиты Вячеслав Вернидуб и специалисты дежурной смены оперативно-координационного центра. Оперативными действиями пожарных пожар в 19:05 локализован, а в 01:25 окончательно ликвидирован. Не допущено распространение пламени на соседние производственные здания и сооружения. Для проведения оперативных действий целом привлекалось 39 человек личного состава и 12 единиц специальной техники. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. Во время проведения работ по разборке конструкций обнаружен погибший 30-летнего работника данного предприятия. По словам свидетелей, во время попыток вместе с другим работником потушить огонь самостоятельно огнетушителями, мужчина не успел вовремя покинуть опасную зону. На месте пожара работала мобильно-оперативная группа УДСНС Украины в Черниговской области. По факту пожара проводится расследование.