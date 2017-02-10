Вместо ссоры — наркотики: на Черниговщине полиция изъяла конопли
10.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Ичнянский отдел полиции 8 февраля поступил рапорт сотрудника криминальной полиции о том, что в Ичне во время выезда на семейную ссору в жилом доме, где живет 24-летний местный житель, было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли, весом около 10 граммов. Об этом сообщил собственный источник. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, изъятое вещество направлено на экспертное исследование. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство. Проводится проверка.