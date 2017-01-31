Вместо Петриков — Дамирчики: черниговцам нравятся необычные имена
Еще наши предки отмечали: имя человека определяет его судьбу. Ведь у каждого младенца сразу после рождения появляется ангел-хранитель, который сопровождает его на протяжении всего существования. К сожалению, современная молодежь часто не задумывается над этим и, называя своих детей слишком замысловатыми именами, родители определенным образом влияют на их жизнь, в том числе и на бытовом уровне. Немало подобных имен приходится регистрировать работникам Черниговского загса, хотя все же большинству детей мамы и папы дают традиционные имена — как славянские, так и заимствованные. — Уже два-три года подряд держится мужское имя Даниил и производные от него, а еще Никита и Кирилл, — рассказывает руководитель учреждения Наталья Иванцова. — Также наиболее употребляемыми именами были Артем, Владислав, Александр, Иван, Михаил. Женские имена — Анна, Анастасия, Полина, София, Елизавета и Александра. Среди имен, которые еще несколько лет назад были редко применяемыми, человек Дамир (очень часто мальчиков называли этим именем в 2016 году) и женские Милана и Ева. По словам Натальи Иванцовой, в прошлом году немало черниговцев называли своих детей старославянским или религиозными именами, как: Мирон, Остап, Тихон, Тимофей, Потап, Климентий, Аристарх, Аким, Лукьян, Лука, Тихомир, Давид, Феодосий, Авраам. Среди женских случались Василиса, Василиса и Евангелина. — Конечно, некоторые родители считают своего ребенка уникальной, — продолжает Наталья Иванцова, — поэтому и пытаются дать потомкам довольно экзотические имена, время надуманные. Среди них — Дымер, Демиз, Олехандр, Эмир, Дамиан, Илиан, Доминик. Ну, а также были редко употребляемые Эрнест, Радомир, Даниэль, Мурат, Марьян, Ренат, Милан, Роберт, Орест, Елисей. Среди женских я назвала бы такие, как Юнона, Даниэла, Стефания, Ладомира, Оливия, Калерия, Линнея, Лаура, Нана, Николь, Лилиана, Камила, Авиталь, Неонила, Аврора, Михалина, Лилит, Совет Мелания, Алевтина, Альбина, Анисия, Ульяна, Юлиана. Двойное одно было только женское — Анна-Мария. Мужских двойных имен прошлого года зарегистрировано не было.