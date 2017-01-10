Вместо «Кентавра» — пустые коробки: очередной лохотрон на ОLХ

despravda | 10.01.2017 | Новости | Комментариев нет

42-летняя жительница города Семеновка по объявлению на сайте «ОLХ» заказала мотоблок «Кентавр» в ранее неизвестного ей мужчины. Об этом сообщил собственный источник. После чего женщина выслала предоплату в размере 1500 гривен. 27 декабря 2016 потерпевшая, убедившись на «Новой почте», что ей действительно была отправлена ​​посылка, перечислила денежные средства в размере 1930 грн и 1600 грн. Через несколько дней на «Новую почту» пришла посылка, в которой был только бидон и пустые картонные ящики. Продавец на связь не выходит. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины. Проводится проверка.

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