Влюбленным — концерты, одиноким — футбол: праздничные мероприятия в День святого Валентина
В волшебный День любви и любви каждый черниговец легко найдет для себя культурное мероприятие на свой вкус и кошелек. В городском Дворце культуры ожидается праздничная шоу программа ко Дню влюбленных — «Первый поцелуй». На сцене артисты городского дворца культуры и их гости создадут для вас почти сказочную атмосферу. Поэтому если вы хотите вспомнить, как впервые поцеловались, зайдите на «Первый поцелуй» городского Дворца культуры. Начало — 16:00 Ко Дню всех влюбленных черниговцев ожидает еще один приятный сюрприз. В драматическом театре состоится концерт известного украинского певца ALEKSEEV. Новоиспеченный кумир тысячи зрителей представит свой дебютный альбом. Поэтому если вы еще не придумали, какой подарок сделать своей девушке, — спешите в кассы драматического театра. Начало — 18.00 Поскольку виновник сегодняшнего праздника родом из Италии, логично будет сделать основной кухней на этой неделе именно итальянский. В Чернигове для этого немало мест, где можно попробовать вкусную пиццу и окунуться в атмосферу страны-сапога. Поэтому не медлите, а выбирайте то, которое вам по душе. А для одиноких мужчин в этот вечер является беспроигрышный вариант — раз «влюбиться» в любимую мужскую игру. Тем более, что на экране кинотеатра «Мультиплекс» будет прямая трансляция футбольного матча «ПСЖ» — «Барселона». Начало — 21:30