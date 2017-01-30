Вкусный сон: вода, белки с углеводами и отказ от алкоголя
Храп, ночные кошмары и кислотный рефлюкс — оказывается, эти неприятные вещи, которые мешают нам хорошо спать, могут быть связаны с тем, что мы едим. А питательные вещества, которые мы получили в течение дня, необходимые для выработки нейротрансмиттеров, регулирующих наш сон, говорят ученые. Как улучшить сон «через тарелку», пять советов на эту тему вашему вниманию. Сбалансированный рацион от ночных кошмаров Правильное соотношение белков, жиров и углеводов помогает стабилизировать уровень сахара в крови вечер, говорит диетолог Майя Бах. А именно из-за падения сахара во сне иногда видим ужасы, плачем и тому подобное. Белки с углеводами, чтобы быстрее заснуть В таких продуктах, как индейка, соевые бобы и молоко, содержится много аминокислоты, которая называется триптофан. Она — ключевой компонент серотонина — гормона радости и релакса. Дымящаяся эти белковые продукты с углеводами, мы помогаем тело приготовиться ко сну. Как объясняет Бах, подъем сахара в крови после углеводов усиливает способность триптофана «внушать сон». Пить, чтоб не храпеть Оказывается, храп в некоторых случаях является следствием обезвоживания, говорит диетолог Джорджия Джаннопулос. Она советует не забывать поить свое тело в течение дня, а на столике у кровати держать стакан воды, чтобы не забыть начать утро с ней. Алкоголь — враг крепкого сна От хмельных напитков вам может захотется спать, но исследователи предупреждают: алкоголь снижает качество сна. «В некоторых культурах алкогольные напитки широко используются для облегчения засыпания. И употребление алкоголя перед сном имеет несколько минусов: он действует как мышечный релаксант, усиливая тем самым храп, способен выступать триггером апноэ, а еще приводить к химическому нарушение сна », — говорит доктор Ана Кригер, директор Центра медицины сна в Нью-Йорке. Алкоголь нарушает фазу быстрого сна, а именно во время этой фазы мозг «замыкает» воспоминания дня. Если утром вы просыпаетесь с ощущением, не отдохнули, вероятно, виноват именно алкоголь. Пищевой дневник поможет выявить виновника Каждому животу нужен индивидуальный подход. То, что срабатывает в большинстве людей, может оказаться недейственным для вас. Записывая все, что вы едите и пьете, вы сможете определить, какие продукты как влияют на ваш сон, советует Джаннопулос.