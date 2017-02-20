VIP fashion party «РАЙ» в Чернигове: атмосфера позитива от MC DEN и DJ FIRON’KEY
20.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Друзья! Мы рады Вам представить новый проект к празднику 8 Марта. Частная VIP fashion party «РАЙ» в Home Cafe ElСад. Наша вечеринка подарит позитивные и добрые эмоции, фейерверк эндорфинов и перенесет вас в атмосферу невероятного позитива. Welcome drink, шоу-программа, показы новых коллекций от лучших магазинов города, розыгрыш крутых подарков от наших спонсоров и танцы до самого утра. Сделать вечер более ярким помогут MC DEN и специальный гость вечеринки DJ FIRON’KEY. Предварительная продажа билетов — 400 грн (200 за вход + 200 на депозит). Количество билетов ограничено. Вход строго 21+ Dress code / face control