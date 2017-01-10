Винтовка М-16 в Украине — есть ли у нее будущее?
Первой новостью, которая буквально взорвала медийное пространство Украины и России в новом году, стало подписание меморандума о производстве «Укроборонсервисом» совместно с американской компанией Aeroscraft автоматической винтовки М-16. Множество журналистов сразу же взорвались статьями о «плохого Порошенко», который хочет вооружить армию винтовками пятидесятилетней давности и нашли в этом просто инструмент для распила бюджетных средств в условиях войны. Однако прочитав десятки «экспертных» мыслей сразу же возникла целая масса вопросов, ответы на которые, как говорится, с ног на голову переворачивают представление о сути вопроса. Прежде всего, никто не собирается переделывать автоматическую винтовку образца 1962 года. За время производства только в США разработаны и приняты на вооружение два десятка модификаций. Сейчас понятно, что к производству планируется модификация WAC 47, предназначенная для стрельбы патронами 7,62 × 39 мм и с магазином от автомата Калашникова. То есть как раз патронами такого калибра, которые еще пока есть на складе. Здесь главное слово «пока», потому что с потерей Луганского патронного завода страна осталась только с советскими запасами, огромные, но не бесконечны. Так, сейчас боевые действия на Донбассе достаточно локальные, но не стоит забывать о боевой подготовке 250-ти тысячной армии (и это не считая других силовых структур). Так, для полноценного обучения только одного пехотинца в год нужны тысячи патронов. Такими темпами запасы будут «стачиваться» относительно быстро — и уже лет через 5-10 в полный рост встанет вопрос о патронный голод. А уже сейчас производством патронов советского образца массово занимаются только Россия, Болгария и несколько стран типа Ирана или Северной Кореи. Строить сейчас завод по производству тех же патронов 7,62 мм смысла просто нет. А здесь просматривается прекрасный вариант — пока налаживается производство определенного переходного «советского» варианта винтовки с возможностью быстрого переформатирования под натовский стандарт. А параллельно строится завод по производству патронов калибра 5,56 мм. Мало кто понимает экономическую сторону вопроса — некий гибридный вариант для американцев помочь нам станками для организации как оружейного производства, так и производства патронов. Чего-чего, а такого оборудования за 50 лет выпущено в Штатах и у союзников более чем достаточно и сейчас на волне военной истерии и массового перевооружения на более современные образцы их просто некуда девать. А нам даже образцы 20-30-летней давности — огромный технологический прорыв. Модульность конструкции и доступность большого количества прицелов и обвесов позволяет создать «индивидуальную» оружие, будет соответствовать возможностям и способностям каждого конкретного солдата. И это тоже укладывается в рамки концепции реформирования армии — мы проблемно уходим от советской армии, построенной на принципе призывной службы к профессиональной армии. А здесь совсем разные подходы к стрелковому оружию. Если солдату срочной службы нужен был простой в использовании и обучении автомат, который бы выдерживал небрежное отношение к нему, то военные западных армий уже сегодня рассматривают автомат как индивидуальную дорогу оружие с уникальными возможностями. Таким образом, можно смело говорить, что на сегодняшний день стратегическая линия на замену в будущем стрелкового оружия советских калибров на аналогичное западных выглядит вполне нормальной возможностью быстрого реформирования вооруженных сил. Как это будет реализовано — это совершенно другой вопрос, но при пристальном внимании и контроле «большого брата» есть шанс, что этот проект как многие другие не останется на бумаге.