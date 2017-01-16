Виновник ДТП скрылся в бар
На днях около десяти вечера экипаж патрульной полиции получил информацию, что в микрорайоне Масаны произошло дорожно-транспортное происшествие — пикап ИЖ-271723, выезжая с парковки, задел автомобиль «Ланос». Прибыв на место, патрульные выяснили, что виновник аварии скрылся. На парковке находилось несколько граждан. Они видели сам момент ДТП и мужчина, находившийся за рулем пикапа. Свидетели аварии оказали правоохранителям описание водителя. Через некоторое время патрульные нашли пропавшего водителя в одном из баров недалеко от места ДТП. Когда мужчину доставили на место, его узнали свидетели. Гражданин не отрицал, что находился за рулем пикапа в момент аварии. И даже подтвердил, что употреблял алкоголь после совершения ДТП и согласился пройти тест на содержание алкоголя. Результат теста, зафиксирован в присутствии свидетелей — 1, 53 промилле. Патрульные составили на водителя административные протоколы по ч. 4 ст. 130 (употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя) и ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.