Весной Черниговщину подтопит
В отличие от последних лет, весной 2017 будет формироваться выраженное половодья, по уровням воды выше прошлогоднего. Об этом свидетельствуют расчеты за гидропрогностичним моделям. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Максимальные уровни и расходы воды половодья предусматриваются: на Днепре и Сейме — близкими к норме; на Десне преимущественно близкими и ниже (меньше) нормы. Общая амплитуда повышение уровней воды над текущими отметками может составлять: на участке Днепра от границы с Беларусью до с. Днепровского — 1,5-2,7 м, на Десне и ее притоках — 1,8-3,0 м. Начало разрушения ледового покрова на реках бассейна Днепра и Десны ожидается во второй декаде марта.
Приведены в графе 7 данные о среднемноголетние значения максимальных уровней воды изменены с учетом данных о низких наводнения последних лет. Негативные последствия, которые возможны во время весеннего половодья 2017: Половодье на реках бассейна Днепра и Десны сопровождаться выходом воды на сниженные участки заводей и их затоплением. Ожидается подтопление водами Днепра, Сожа, Десны (окружение водой), отрезание от основных путей сообщения и частичное подтопление территорий, приусадебных участков и объектов населенных пунктов, расположенных в пойме рек в Репкинском, Черниговском, Новгород-Северском районах.