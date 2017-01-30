Весна не за горами: аграрии отремонтировали технику и закупили горючее
Состояние готовности сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам и обеспечение горюче-смазочными материалами агропредприятий области обсудили специалисты Департамента агропромышленного развития днях во время Skype-совещания со специалистами райгосадминистраций. Об этом сообщили в Департаменте агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации. Сейчас аграрии активно готовятся к весенне-полевым работам. Уже отремонтировано более 80% имеющейся техники, проводится закупка новой. В ходе совещания обсуждались вопросы приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования через Черниговскую филиал Национальной акционерной компании «Украгролизинг» на условиях финансового лизинга. Для обеспечения производственных процессов в первом квартале агропроизводителями закуплено половину необходимого объема горючего. Среди затронутых вопросов — регистрация, постановка и снятие с учета сельскохозяйственной техники. С начала этого года в связи с ликвидацией Государственной инспекции сельского хозяйства в Черниговской области функции отдела технического надзора переданы Главному управлению Держспоживслужбы в Черниговской области. Запустить процесс регистрации, постановки и снятия с контроля агротехники планируют с февраля. Кроме того, в ходе совещания обсуждены вопросы предотвращения производственного травматизма и предупреждения пожаров в агропромышленном комплексе области. Внимание акцентировалось на усилении со стороны управлений на отделов АПР РГА контролирующей и координационной деятельности по проведению профилактических мероприятий по охране труда среди работников сельскохозяйственных предприятий региона в текущем году.